«Макларен» опробует новую трассу в Португалии

В декабре «Макларен», первой из команд «Формулы-1», возможно, проведет тесты на новой трассе, расположенном на юге Португалии, сообщает f1news. Об этом рассказал главный исполнительный директор автодрома Algarve Motor Park Паулу Пинейру. Португальская трасса лишь неделю назад прошедшему сертификацию как FIA, так и FIM (Международной мотоциклетной федерации). «Тесты «Макларен» почти подтверждены, но пока это еще не факт», – сказал Пинейру, подчеркнув, что переговоры с другими командами Формулы 1 тоже ведутся, передает «Газета.Ru». Первая гонка на новой трассе состоится уже 2 ноября, и это будет один из этапов мирового чемпионата по супербайку. Чуть позже в ноябре пройдут соревнования испанского первенства GT и португальского кузовного чемпионата. Ждут в Альгарве также гонки серий Le Mans, FIA GT и А1, но о «Формуле-1» пока речь не идет. «Мы выполнили свою часть работы, построив сооружение, отвечающее высшим стандартам, где могут проходить и гонки «Формулы-1». Но придет она сюда или нет, решаем не мы. И повлиять на это мы тоже не можем», – продолжил Пинейру. Строительство Algarve Motor Park обошлось в ?200млн