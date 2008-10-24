Мировой кризис ударит по канадским клубам НХЛ

Мировой финансовый кризис, в результате которого резко упал курс канадского доллара, дорого обойдется шести канадским клубам НХЛ, считают эксперты. В среду канадский «луни» равнялся 80 центам США, а поскольку клубы выплачивают гонорары игрокам в американской валюте, то расходы на эти цели канадских клубов при сохранении такого курса резко возрастут, сообщает «Лента.ru». По подсчетам спортивных комментаторов телекомпании Си-Би-Си, гонорары игроков «Калгари Флеймз» составляют $57,09млн, а в пересчете на канадский доллар по курсу 0,8 расходы составят $68,5млн. Такая же ситуация в «Эдмонтон Ойлерс»: сумма гонораров игроков составляет $54,25 млн долларов, а в пересчете на канадскую валюту - $65,11млн. «Болезненной» назвал возникшую курсовую разницу президент «Ойлерз» Патрик Лафорж. По его словам, клубы аккумулировали американскую валют в то время, когда курс был более благоприятным. Например, в ноябре прошлого года за один канадский доллар давали 1,10 доллара США. Однако накопленных резервов может хватить лишь на несколько месяцев, отметил он.