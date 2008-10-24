Шахматисты «Урала» выиграли клубный Кубок Европы

Шахматисты «Урала» (Свердловская область) стали обладателями Кубка Европы среди клубов, завершившегося в четверг в греческом городе Каллитея, сообщает «РИА«Новости». Представители Свердловской области в седьмом туре соревнований, проходивших по швейцарской системе, со счетом 4,5:1,5 победили немецкий SV Muelheim Nord и с 12 очками стали победителями турнира. За «Урал» выступали Теймур Раджабов, Гата Камский, Алексей Широв, Александр Грищук, Владимир Малахов (показавший абсолютный результат - 7 очков из 7), Александр Мотылев и Алексей Дреев. Также 12 очков набрал немецкий OSG Baden-Baden e.V., возглавляемый россиянином Петром Свидлером, но по дополнительным показателям представители Германии заняли второе место. На третьей ступени пьедестала почета - украинский PVK Kiev Chess (11 очков). Также по 11 очков набрали еще два российских клуба, саратовский «Экономист» и саранский «ТПС», но они заняли пятое и шестое место соответственно. На девятой позиции - московский «ФИНЭК-Газпромбанк» (10 очков). Обладательницей клубного Кубка Европы среди женских команд стала команда из Монако Cercle d'Echecs, набравшая 12 очков. Серебряным призером турнира стал подмосковный «Спартак» (Видное) - 10 очков, а бронзовым - T-com Podgorica из Черногории (10). Саратовский «Экономист» с 10 набранными очками по дополнительным показателям занял четвертое место. В Кубке Европы среди клубов принимали участие 64 мужских и 18 женских команд.