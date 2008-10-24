Директор стадиона в Чехове уволился в связи со смертью Черепанова

Директор стадиона хоккейного клуба "Витязь" из подмосковного Чехова Юрий Афонькин подал в отставку. Ранее Афонькин был дисквалифицирован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) по итогам разбирательства обстоятельств смерти хоккеиста "Авангарда" Алексея Черепанова, который потерял сознание на стадионе в Чехове, а затем умер, пишет издание «Советский спорт». Афонькин подал заявление с просьбой об отставке в администрацию Чехова. Если бы директор стадиона остался на своей должности, то "Витязь" по решению КХЛ был бы лишен права проводить домашние матчи в Чехове. 19-летний Алексей Черепанов потерял сознание 13 октября во время матча "Витязь" - "Авангард". На стадионе в Чехове не оказалось машины "скорой помощи", а когда врачи прибыли на место, у них не было исправного дефибриллятора. Черепанов скончался в местной больнице. Причиной смерти спортсмена оказалась сердечная недостаточность, вызванная миокардиопатией (гипертрофией сердечной мышцы).