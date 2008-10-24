Газзаев: «Депортиво» мне понравился

Главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев после победы в домашнем матче 1-го тура группового турнира Кубка УЕФА над Депортиво (3:0) выразил удовлетворение и игрой, и результатом, информирует FOOTBALL.UA. Наставник красно-синих высоко отозвался об испанском клубе и также выразил надежду, что его команда продолжит побеждать и в национальном чемпионате, и на европейской арене. - Прекрасная игра, очень красивый результат. Думаю, все остались довольны, - дал Газзаев краткий комментарий по итогам матча. - Не считаете, что когда счет на 13-й минуте стал 2:0, игра уже была сделана? - Я так не сказал бы. Депортиво неплохо вел игру, это - очень хорошая команда. Учтите, что в 1-м туре испанского чемпионата она победила мадридский Реал. Итоговый счет 3:0 - в первую очередь заслуга наших футболистов. Мы очень тщательно подготовились к этому матчу. Депортиво мне понравился. Это крепкая команда с хорошими исполнителями. Даже после двух пропущенных мячей они играли очень здорово, были солидные отрезки, в которых преимущество оставалось на их стороне. Но во втором тайме все вопросы были сняты - и по игре, и по счету. - Замена Дзагоева не была связана с его травмой? - Нет. Просто молодым игрокам нужно давать отдыхать. - Как думаете, искусственный газон создал испанцам дополнительные трудности? - Об этом нужно спросить у них. - Каково состояние Мамаева, который из-за травмы пропустил воскресный матч с Амкаром и отсутствовал в заявке на сегодняшний поединок? - К игре с Динамо он будет полностью здорово и готов выйти на поле. - ЦСКА в концовке сезона набрал потрясающий ход, в чемпионате старается догнать Рубин… - О нашей игре - судить вам. Мы стараемся. В чемпионате пытаемся набирать очки, которых, к сожалению, немало потеряли, стремимся к успеху в Кубке УЕФА. Остальные задачи по ходу этого сезона мы вроде бы решили. Сейчас важно показать положительный результат. - Футболисты часто говорят, что при насыщенном графике игр победы придают дополнительные силы. Победа над Депортиво - как раз такой случай? - Конечно, это тоже имеет значение. А еще важно, что мы правильно строим работу по восстановлению. Делаем все, чтобы футболисты были готовы к матчам за три дня.