Шандор рассудит «Динамо» и «Таврию»

Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил бригаду арбитров на поединок 12-го тура чемпионата Украины, в котором Динамо сыграет в Симферополе с Таврией, отмечает FOOTBALL.UA. Судьей в поле назначен 42-летний арбитр ФИФА Андрей Шандор. В этом сезоне судья, представляющий Львов, еще не обслуживал поединки с участием Динамо. С симферопольским клубом Шандор один раз пересекался, когда в поединке 8-го тура Таврия на выезде сыграла вничью с криворожским Кривбассом (1:1). Помощниками Шандора на линии будут также львовяне, ассистенты арбитра национальной категории Андрей и Эдуард Валенко. Резервным судьей на субботний матч назначен арбитр первой категории Анатолий Абдула (Харьков). Делегатом ФФУ на матче будет работать Роман Шнейдерман из Днепропетровска, а работу арбитров оценит Пётр Кобычик (Черновцы).