Михел завершил карьеру арбитра

Причиной такого решения 40-летнего словацкого рефери стали проблемы с ахилловым сухожилием. Любош Михел обслуживал финальные турниры: чемпионат мира (2002, 2006), Олимпийские игры (2000), Кубок Конфедераций (2005), чемпионат Европы (2004), чемпионат мира среди 17-летних футболистов (1997), передает «Корреспондент». Кроме того, в его послужном списке финальный матч Лиги чемпионов 2007/2008, проходивший в Москве. На чемпионате Европы-2008 Михел судил матчи группового турнира Франция - Италия и Швейцария – Турция. Последним матчем в карьере словацкого рефери стала игра в Премьер-Лиге Украины между Металлургом из Запорожья и Харьковским Металистом.