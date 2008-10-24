Палкин не хочет покидать «Шахтер»

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин опроверг информацию о том, что вскоре покинет клуб Рината Ахметова и займет аналогичную должность в московском Локомотиве. "Предложений от российского клуба мне не поступало, и покидать Шахтер я не собираюсь", - заявил Сергей Палкин, информирует «Корреспондент». "Я польщен тем, что молва прочит мне столь высокую должность в московском клубе, но покидать Донецк в мои планы не входит. С Локо же были лишь кое-какие контакты, связанные с желанием железнодорожников посетить Донецк, поближе познакомиться с устройством нашего клуба, инфраструктуры, но только и всего. Ни о какой совместной работе речи не велось. Это обычные слухи", - сказал Палкин. Ранее российские СМИ распространили информацию о том, что Палкин, у которого в декабре заканчивается контракт с Шахтером, якобы уже получил предложение от московского Локомотива.