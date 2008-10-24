Алена Бондаренко прошла в четвертьфинал

Украинка уверенно обыграла четвертую сеяную швейцарку Пати Шнидер во втором круге одиночного разряда турнира WTA II категории в Линце с призовым фондом $600 000. В первом сете Бондаренко показала хорошую игру и одолела соперницу со счетом 6:2, во-втором, Шнидер успешно отыгралась, восстановив статус кво, - 2:6, но в третьем сете украинка проявила характер и доказала свое преимущество, разгромив швейцарку со счетом 6:1, информирует «Корреспондент». Соперницей Алены в ¼ одиночного разряда турнира в Линце станет шестая сеяная француженка Марион Бартоли. Напомним, что в первом туре одиночного разряда Алена Бондаренко без проблем прошла россиянку Екатерину Макарову 6:3, 6:3.