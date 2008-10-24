Щербаков: Справедливым итогом была бы ничья

Сергей Щербаков специально приехал в Донецк, чтобы воочию понаблюдать за игрой команд, в которых он провел лучшие годы своей карьеры. После окончания матча известный в прошлом нападающий не признался, за кого болел. Но было хорошо заметно, что он расстроен тем, как завершился поединок, отмечает «Спорт.com.ua». - Выигрывает тот, кто забивает. Соперники создали в этом матче минимальное количество голевых моментов. Один из своих шансов игроки «Спортинга» использовали, поэтому результат закономерен. Но если говорить о содержании игры, то более справедливым итогом была бы ничья. - Игрокам «Шахтера» стоит сетовать на невезение? - В групповом турнире Лиги чемпионов слабых соперников не бывает. К тому же здесь каждая команда проводит лишь шесть матчей. Это в чемпионате страны можно наверстать то, что было упущено в двух-трех играх на старте, а здесь - нельзя. «Шахтеру» придется очень постараться, что бы добыть путевку в плей-офф. Не хотелось бы, чтобы мы кусали локти и жалели о том, что на этой стадии будет представлена только одна украинская команда. - То есть, вы уже не сомневаетесь в том, что «Динамо» решит эту задачу? - Скажу так: у киевлян есть все возможности для того, чтобы выйти из группы. Но впереди у всех команд еще по три матча. - Сама игра вас не разочаровала? - Я заметил, что болельщики наблюдали за ходом матча без особого энтузиазма. Если поинтересоваться их мнением, они, наверное, ответят, что игра не понравилась. Вот это печально. - Вам, как никому другому, известно, как «Стортинг» может сыграть на своем поле. На что через две недели может рассчитывать «Шахтер»? - В Лиге чемпионов по большому счету нет разницы, где играть - дома или в гостях. Судейство везде нормальное, предвзятости нет. «Шахтер» вполне может выиграть в Лиссабоне. Если, конечно, не будет играть так, как сегодня.