Срна: Нужно вернуть должок португальцам

Капитан «Шахтера» как всегда был активен, но ни одна из его передач так и не стала голевой. В решающие моменты не лучшим образом действовали нападающие горняков -Брандау, Марсело Морено и Александр Гладкий, отмечает «Спорт.com.ua». - Мы сами виноваты в том, что случилось, - признал Срна. - Опять получили гол после розыгрыша углового. При этом ведь нельзя сказать, что мы не старались, не хотели выиграть. Но обстоятельства опять сложились не в нашу пользу. - В оставшихся матчах «Шахтеру» предстоит сыграть на выезде со «Стортингом» и «Барселоной». На что можно рассчитывать в такой ситуации? - Мы сохраняем шансы на выход из группы. Мы сегодня показали, что «Шахтер» сильнее, чем «Спортинг», но при этом мы умудрились отдать соперникам три очка. Надо показать характер, сделать все для того, чтобы вернуть португальцам должок через две недели. - По вашему тону чувствуется, что недовольны не только результатом, но и игрой команды. - Сегодня на поле был не тот «Шахтер», который все мечтают увидеть. Но мне кажется, что в Лиге чемпионов мы играем лучше, чем в чемпионате Украины. Не думаю, что наша команда сегодня играли плохо. Мы создали пару голевых моментов, должны были забивать, но не использовали свои шансы. - На финальный штурм ворот «Спортинга» не хватило сил? - Концовку матча мы провели плохо. Тут я с вами согласен. Получили гол, остановились... Еще одна наша проблема. - В плане психологии это поражение может стать для «Шахтера» еще одной проверкой на прочность. - Нужно быстро прийти в себя. Мы потеряли много очков в чемпионате Украины и теперь должны выигрывать каждый матч, подниматься вверх в турнирной таблице. Нужно удачно провести три матча в групповом турнире Лиги чемпионов, попытаться выйти в плей-офф. Это жизнь. Нельзя останавливаться, нужно постоянно двигаться вперед. - Уже не в первый раз возникает ощущение, что в составе «Шахтера» нет лидера, нет человека, который может повести партнеров за собой. Что вы можете сказать на это, как капитан команды? - На поле выходят 11 игроков, еще семеро находятся на скамейке запасных. Каждый из них должен хорошо выполнять свою работу и быть лидером. - За что судья показал вам желтую карточку? Создается впечатление, что Херберт Фандель вообще недолюбливает Срну. Помнится, он вас здесь же на РСК «Олимпийский» удалил в матче с «Миланом». - Вы ему этот вопрос задайте.