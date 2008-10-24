На развитие спорта в Горном Алтае потратят 860 млн рублей

В Республике Алтай принята целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на 2009-2015 годы», сообщает «Газета.Ru». На реализацию программы потребуется средства из разных источников финансирования в объеме 860,3 млн рублей. 362,5 млн рублей на строительство и реконструкцию спортивных объектов планируется привлечь из федерального бюджета путем участия в федеральных целевых программах. Программой предусматривается строительство спортивного центра с крытым ледовым дворцом в Майме, спортивного центра в Усть-Кане, физкультурно-оздоровительного комплекса в Онгудае, реконструкция стадиона «Спартак» в Горно-Алтайске и других объектов. Кроме того, в рамках реализации программы планируется проведение мероприятий, направленных на стимулирование развития физической культуры и спорта среди населения республики, поощрение спортсменов, тренеров и ветеранов спорта за выдающиеся заслуги в спорте. В программе обозначена необходимость развития горнолыжного спорта и водных видов спорта (гребной слалом, рафтинг, туристское многоборье). В частности, планируется проектирование и строительство гребного канала, открытие спортивной школы по водным видам спорта, строительство горнолыжных трасс на горе Тугая и Комсомолка в Горно-Алтайске.