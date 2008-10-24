Сборная России по хоккею осталась без генерального менеджера

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Анатолий Бардин ушел в отставку. В должности генерального менеджера национальной команды Бардин проработал всего две недели. Ожидается, что причины отставки Бардина будут названы в пятницу, 24 октября. Об этом сообщает «Лента.ru». Бардин, также занимающий пост генерального менеджера омского клуба "Авангард", не был включен в состав российской делегации на первый этап Евротура - Кубок Карьялы, который пройдет в Финляндии с 6 по 9 ноября 2008 года. Неизвестно, связана ли отставка Бардина с гибелью хоккеиста "Авангарда" Алексея Черепанова. Черепанов потерял сознание 13 октября во время матча с подмосковным "Витязем". Позднее в тот же день 19-летний хоккеист скончался.