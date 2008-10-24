Федерер вышел в четвертьфинал на домашнем турнире

Роджер Федерер вышел в четвертьфинал на теннисном турнире, который проходит в его родном Базеле, сообщает «РИА«Новости». В рамках второго круга швейцарец одержал победу над финном Яркко Ниеминеном - 7:6 (8:6), 7:6 (7:1). В 1/4 финала соперником второй ракетки мира будет итальянец Симоне Болелли. Другие пары выглядят следующим образом: Джеймс Блэйк (США) - Фелисиано Лопес (Испания), Игорь Андреев (Россия) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина), Бенджамин Беккер (Германия) - Давид Налбандян. Призовой фонд турнира в Базеле - 891 тысяча евро.