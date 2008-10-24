Алонсо: Против «Челси» нужно играть на высоких скоростях

Полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо в преддверии матча 9-го тура чемпионата Англии против "Челси" заявил, что его команду ожидает очень непростая встреча."У нас будет сложная игра. Но мы нисколько не боимся своего соперника. Думаю, чтобы победить "аристократов" нам надо действовать на высоких скоростях в течение всех 90 минут", - приводит слова игрока «Спорт Экспресс». В составе мерсисайдцев на поле из-за травмы паха, вероятно, не сможет выйти один из лидеров команды - нападающий Фернандо Торрес. "Конечно, очень жаль, что Торрес вряд ли сыграет против "Челси". Это мастер высокого уровня, который крайне важен для нашей команды. Но, думаю, мы сумеем показать хорошую игру и без него", - сказал Хаби Алонсо.