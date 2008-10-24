Абрахам: Хопкинс был умнее Павлика

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Артур Абрахам прокомментировал неожиданное поражение обладателя титулов по версиям WBC и WBO в этой категории Келли Павлика в нетитульном поединке против 43-летнего экс-чемпиона мира Бернарда Хопкинса. "Это был урок для Павлика, - приводит слова Абрахама Allboxing.ru. - На протяжении всего поединка он не имел ни одного шанса потрясти Хопкинса. Их встреча еще раз доказала, что не надо быть моложе или физически мощнее своего соперника, надо быть умнее его. Я намерен провести обязательную защиту титула против Рауля Маркеса, а затем готов приехать в США в феврале следующего года для объединительного поединка против Павлика. Если конечно Келли еще не потерял кураж и силы для того, чтобы встретиться со мной".