Рамос: На результат повлияла ошибка вратаря

Главный тренер "Тоттенхэма" Хуанде Рамос после проигранного матча Кубка УЕФА против "Удинезе" (0:2) заявил, что ситуация в которую команда попала на старте сезона "некомфортна". "Шпоры" замыкают таблицу пермьер-лиги, а теперь неудачно стартовали в еврокубке. "Команда попала в сложную ситуацию, - приводит слова испанского специалиста «Спорт Экспресс». - Вся эта череда проигрышей негативно сказывается на отношениях в коллективе, но игроки должны понимать, что футбол состоит не только из побед, но и из поражений. Наша неудача в сегодняшнем матче меня разозлила. Я не люблю уступать. Теперь нам надо выигрывать в следующих матчах турнира, чтобы выйти в плей-офф. В начале этой встречи мы выглядели неплохо, но пропущенный из-за ошибки вратаря Гомеса гол повлиял на течение поединка. Если бы мы забили первыми, все могло сложиться по-другому".