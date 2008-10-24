Список лучших бомбардиров НХЛ возглавил Малкин

Российский хоккеист клуба "Питтсбург Пингвинс" Евгений Малкин вышел на первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ. В восьми встречах регулярного чемпионата Малкин набрал 13 очков. Россиянин забил три гола и десять раз ассистировал партнерам. Малкин также лидирует в списке лучших ассистентов лиги. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт НХЛ. Очередные два очка Малкин набрал в игре с "Каролиной" (4:1) в ночь с 23 на 24 октября. Вначале россиянин отдал результативную передачу своему партнеру Сидни Кросби, а за минуту до конца игры отличился сам. Еще один россиянин - форвард "Вашингтона" Александр Семин - занимает в списке лучших бомбардиров НХЛ третье место. Семин в семи матчах набрал 11 очков (шесть голов и пять передач).