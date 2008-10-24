Роналду заявил, что он больше всех достоин «Золотого мяча»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что он считает себя главным претендентом на "Золотой мяч", который ежегодно вручается лучшему футболисту мира. По словам Роналду, он уверен в своей победе не только в борьбе за "Золотой мяч", но и за приз лучшего игрока по версии ФИФА, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Reuters. Португальский футболист отметил, что никто из других футболистов в 2008 году не сделал столько, сколько сделал он. Криштиану Роналду помог "Манчестер Юнайтед" одержать победу в чемпионате Англии и в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы 2008 года сборная Португалии дошла до 1/4 финала. Роналду признался также, что в конце сезона-2007/08 он выходил на поле с травмой голеностопа и испытывал сильную боль. "Я не жалею об этом. Это того стоило", - сказал португалец.