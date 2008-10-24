НБА. Судьям разрешили использовать видеоповторы

Совет управляющих НБА одобрил использование судьями большего количества видеоповторов в сезоне-2008/09. Арбитрам разрешат просматривать эпизоды, чтобы определить, был ли результативный бросок совершен из-за трехочковой дуги, или следует засчитать два очка. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. По словам тренера "Лос-Анджелес Лейкерс" Фила Джексона, в конце игры этот вопрос становится очень важным. Джексон напомнил, что три очка за дальний бросок начисляются уже 30 лет, и за это время судьи много раз ошибались, засчитывая два очка за попадание в кольцо из-за трехочковой дуги и три - за точный бросок из ее пределов. Кроме того, арбитры получили право просматривать эпизоды с фолами в момент броска, чтобы определить, произошло ли нарушение до трехочковой линии или внутри нее, и назначить в соответствии с этим два или три штрафных броска. Также судьям НБА разрешили просматривать видеоповторы в случае сбоя автоматического секундомера в последние минуты овертайма.