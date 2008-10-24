Убийце Прокуророва «светит» пять лет тюрьмы

23-летний Юрий Мацора, главный подозреваемый по делу о гибели в ДТП тренера женской сборной России по лыжным гонкам Алексея Прокуророва, постановлением Октябрьского районного суда города Владимир был заключен под стражу на срок до двух месяцев, до слушания суда по возбужденному уголовному делу. "22 октября прокуратура установила, что в момент ДТП гражданин Мацора находился за рулем и совершил наезд, - сообщил агентству «Весь спорт» старший помощник прокурора города Владимир Пивень. - Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". 23 октября постановлением суда Мацоре была определена мера пресечения – "заключение под стражу". По действующему законодательству, максимальный срок – до двух месяцев, однако при необходимости он может быть продлен. "Как только будет собрано достаточно доказательств, мы передадим дело в суд, - пообещал Пивень. - Как правило, судебно-медицинские экспертизы занимают длительное время, но я думаю, мы соберем доказательства и передадим дело в суд в течение полутора-двух месяцев. Максимальное наказание по данной статье - до пяти лет лишения свободы, с дополнительной санкцией – лишение прав управления транспортным средством до трех лет". Прокурор также уточнил, что права Юрия Мацоры в деле защищает профессиональный адвокат. "У обвиняемого есть адвокат, причем не назначенный судом, а нанятый из личных средств", - заметил Владимир Пивень.