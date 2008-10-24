Грозный: Я ненормальный тренер!

24 октября 2008, 12:42

Главный тренер грозненского «Терека» Вячеслав Грозный заявил, что рассчитывает на очки в матче 26-го тура с московским «Спартаком» и отмел все предположения о том, что на финише чемпионата его команда может не выкладываться в отдельных матчах. «Я действительно люблю «Спартак», эта команда мне многое дала. Однако сегодня я тренирую другой клуб. Если «Терек» станет играть не в полную силу, это будет нечестно и по отношению к «Спартаку». Если вы обратили внимание, мы уже набрали очки в тех матчах, где нашим соперникам они были крайне необходимы. Я имею в виду «Амкар» и «Динамо». Просто мы профессионалы и не позволим себе играть вполсилы. Обыграть «Спартак» в первом круге было практически нереально. У нас были огромные проблемы. Игра проходила 6 июля, а период дозаявок начинался на следующий день. Никто из новичков не мог нам помочь. Оставалось уповать на психологию победителей. Мне удалось убедить игроков в том, что они могут обыграть красно-белых, используя их слабые места. «Спартак» играл лучше нас в первом тайме и должен был забить больше одного мяча. Наверное, москвичи подумали, что они сильнее «Терека». Однако в перерыве я прочувствовал ситуацию и объяснил своим подопечным, какое расстояние надо держать с игроками соперника. Необходим был прессинг, чего противник не ожидал. Именно за счет этого «Терек» в течение 13 минут забил три мяча. Вообще же, мне было необходимо одержать победу в дебютном матче. С ее помощью в дальнейшем мне было легче доводить до игроков свои принципы. Многие говорят, что нам легко играть в Грозном на искусственном поле. Однако это далеко не так. Ведь «Терек» проводит тренировки на естественном поле в Пятигорске. Мы находимся в таких же сложных условиях, как и соперники. Просто «Терек» хорошо поддерживают болельщики. Я исхожу из того подбора футболистов, которые есть в моем распоряжении. Будь у меня игроки уровня «Зенита», выиграл бы Лигу чемпионов. Я знаю, что говорю. И желаю сделать это Дику Адвокату. Вспоминаю работу в «Спартаке». У нас на знамени было написано: «Можно все потерять кроме чести». Да, мы могли проиграть. Но никогда не занимались заразой, которая называется договорными играми. «Терек» уже решил все свои задачи? Но лично я их не решил! Я ненормальный тренер! Хочу обыграть всех коллег! Почему мне нужно что-то кому-то отдавать? Отобрав очки у «Амкара», «Динамо» и «Химок», мы это доказали. В оставшихся турах «Терек» будет играть в полную силу. И поверьте мне, многие команды недосчитаются очков. Со «Спартаком» не сможет сыграть Владислав Кулик. Анатолий Романович уже три недели в Германии на реабилитации. Небольшое повреждение у Даниэля Панку. Когда летом играли против «горожан», то останавливались в гостинице «Корстон». Тот матч закончился нулевой ничьей. Думаю, что остановимся там же и перед игрой со «Спартаком». У меня есть предчувствие, что «Терек» наберет в этой встрече очки. Сколько? Одно или три? Не знаю. Будем играть в полную силу. Ведь этот матч покажут по итальянскому телевидению. Я никогда не позволю своим подопечным играть вполсилы! Поверьте», – сказал Грозный в интервью газете «Спорт день за днем».

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