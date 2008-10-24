Лига чемпионов. Лучшим игроком 3-ого тура признан Алессандро дель Пьеро

Подведены итоги голосования, которое совместно проводят ведущие спортивные газеты Испании и Италии — Marca и La Gazzetta dello Sport. Посетителям официальных сайтов популярных изданий было предложено выбрать лучшего игрока третьего тура группового турнира Лиги чемпионов. Наибольшее количество голосов набрал нападающий "Ювентуса" Алессандро дель Пьеро, ставший автором первого гола в ворота мадридского "Реала". Представляем вашему вниманию итоги голосования: 1. Алессандро дель Пьеро ("Ювентус") — 65 318 2. Лионел Месси ("Барселона") — 52 956 3. Серхио Агуэро ("Атлетико") — 50 549 4. Рууд ван Нистелрой ("Реал") — 38 631 5. Хосеба Льоренте ("Вильярреал") — 31 650 6. Боян Кркич ("Барселона") — 27 493 7. Стивен Джеррард ("Ливерпуль") — 23 068 8. Златан Ибрагимович ("Интер") — 17 495 9. Эммануэль Кулио ("ЧФР Клуж") — 17 286 10. Себастьян Джовинко ("Ювентус") — 11 950.