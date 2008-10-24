Ф/катание. Сегодня ночью стартует «Скейт Америка»

Сегодня в американском городе Эверетт начнутся выступления фигуристов на 27-ом международном турнире по фигурному катанию «Скейт Америка». Участники посоревнуются в мужском и женском одиночном катании, а также в парном катании и танцах на льду, передает СПОРТ СЕГОДНЯ. В мужском одиночном выступит и россиянин Александр Успенский. Он поведет борьбу за награды с хозяевами соревнований – Эваном Лайсачеком, Адамом Риппоном, Джонни Вейром. В женской части соревнований главной претенденткой на победу считается японка Мики Андо. В парном катании борьба развернется между россиянами Марией Мухортовой и Максимом Траньковым и немцкой парой Алена Савченко – Робин Шолковы. В танцах на льду именитым парам Танит Белбин – Бенджамин Агосто (прошлогодние победители) и Изабель Делобель – Оливье Шонфельдер будут противостоять серебряные призеры чемпионата России Екатерина Рублева и Иван Шефер. На предыдущих турнирах на счету россиян лишь четыре титула в одиночных соревнованиях. Победы удалось одержать Алексею Ягудину (1998, 1999), Марии Бутырской (1998) и Елене Соколовой (2005). В танцах на льду на счету российских фигуристов шесть побед (последняя – в 1996 году). Наиболее успешны выступления в парном катании – на счету спортсменов из России 12 титулов из 26.