Шахматы. Украинцы взяли бронзу Лиги чемпионов!

Киевский клуб «PVK Kiev Chess» занял третье место на Кубке Европы среди шахматных клубов, проходившем в греческом городе Калитея. Украинцы набрали 11 командных очков и 14-ти возможных и поделили 3-4 места с клубом «Босна» (Сараево). Однако по дополнительному показателю «PVK Kiev Chess» значительно опередил конкурентов и заслуженно завоевал бронзовые медали. Призерами в нашей команде стали Сергей Карякин, Захар Ефименко, Александр Арещенко, Евгений Мирошниченко, Владимир Баклан (все – Украина), Дмитрий Яковенко (Россия), Александр Онищук (США) и Александр Белявский (Словения). В заключительном, 7-м туре «PVK Kiev Chess» сыграл вничью с российским клубом ТПС. На первой доске Карякин проиграл земляку – львовянину Василию Иванчуку. Отыгрались киевляне усилиями Арещенко, который одолел россиянина Евгения Наера. Остальные партии матча завершились вничью – мирные соглашения в нашей команде подписали Яковенко, Ефименко, Онищук и Белявский. Победителем Кубка Европы стал российский клуб «Урал», набравший 12 очков. Столько же у серебряного призера – немецкого «Баден-Бадена», однако россияне имели лучший дополнительный показатель. Отметим, что прошлогодний чемпион – испанский «Линекс» – занял лишь 18-е место! Павел Куфтырев, президент «PVK Kiev Chess»: - Шахматный Кубок Европы – аналог футбольной Лиги чемпионов. И нынешний турнир оправдал свой статус. В Калитее в составах разных команд выступали почти все сильнейшие гроссмейстеры мира, и борьба была очень напряженной. Поэтому очень приятно, что наш клуб занял почетное третье место! А ведь существует он всего два года... Но при этом на равных сражается с признанными европейским грандами! Владимир Баклан, капитан «PVK Kiev Chess»: - Мы очень ответственно подошли к решающему поединку. Играли исключительно на победу, но не забывали, что главное в таких турнирах – не проиграть! Ничья, в целом, стала закономерным результатом. В итоге, мы завоевали бронзовые медали, что является высочайшим достижением в мировых шахматах. Матчи «PVK Kiev Chess» 1 тур. «Эспоо» (Финляндия) - 6:0 2 тур. «Ашдод» (Израиль) - 3:3 3 тур. «Хохенемс» (Австрия) – 5,5:0,5 4 тур. «Беер Шева» (Израиль) - 4,5:1,5 5 тур. «Птуй» (Словения) - 5:1 6 тур. «Баден-Баден» (Германия) - 3:3 7 тур. ТПС (Россия) - 3:3 Индивидуальные результаты игроков «PVK Kiev Chess» 1. Сергей Карякин (Украина, 2730) – 2,5 очка из 6-ти возможных 2. Дмитрий Яковенко (Россия, 2737) – 3 очка из 5-ти 3. Захар Ефименко (Украина, 2680) – 4 очка из 6-ти 4. Александр Арещенко (Украина, 2664) – 4 очка из 5-ти 5. Александр Онищук (США, 2644) – 4 очка из 6-ти 6. Евгений Мирошниченко (Украина, 2632) – 4,5 очка из 5-ти 7. Владимир Баклан (Украина, 2625) – 3 очка из 3-х 8. Александр Белявский (Словения, 2619) – 5 очка из 6-ти Кубок Европы: итоговое положение 1. «Урал» (Россия) – 12 (32) 2. «Баден-Баден» (Германия) – 12 очков (30) 3. «PVK Kiev Chess» (Украина) – 11 (30 - 168) 4. «Босна» (Босния) – 11 (30 – 157,5) 5. «Энономист» (Россия) – 11 (28 – 178) 6. ТПС (Россия) – 11 (28 – 166,5) 7. «Банк Кинг» (Армения) – 10 (27,5) 8. «Ашдод» – 10 (27) 9. ФИНЕК (Россия0 – 10 (26) 10. «Новоборски» (Чехия) – 10 (25,5) 11. «Мюльхейм» (Германия) – 10 (25) 12. МИКА (Армения) – 10 (24) 13. «Загреб» (Хорватия) – 10 (22,5)…