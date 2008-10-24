Глава WBC: Смешанные единоборства возвращают нас в пещерные времена

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Хосе Сулейман подверг острой критике набирающие все большую популярность поединки по правилам смешанных единоборств. По мнению Сулеймана, который уже 32 года стоит во главе WBC, данный вид спорта является атавизмом, и способствует развитию у зрителей кровожадности и агрессии. «Я на сто процентов против смешанных единоборств, – цитирует Сулеймана Allboxing.ru. – Они возвращают единоборства в пещерные времена, во времена Римского цирка. Сейчас не античные времена. Это вид единоборств для тех, кому нравится агрессия, кровь и беззаконие. Поклонники бокса не такие. ММА вынуждает нас доказывать, что мы [бокс] безопаснее, и что между нами есть различие. Эти бои должны лучше контролироваться, они не должны допускаться. Это намеренные преступления, одобряемые кровожадными людьми, которым нравится этот жестокий спорт».