Президент МОК Рогге будет баллотироваться на новый срок

Жак Рогге объявил, что он будет баллотироваться на новый срок в качестве президента Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на AP. В пятницу 66-летний бельгиец направил письмо членам МОК, подтверждающее его решение выдвигать свою кандидатуру на переизбрание в октябре 2009 года. Рогге возглавляет МОК с 2001 года, когда он был выбран на этот пост в Москве. Решение Рогге давно ожидалось спортивной общественность. Скорей всего, это будет единственная кандидатура выдвинутая на эти выборах.