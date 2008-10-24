На матче ЦСКА-«Депортиво» милиция «повязала» 30 болельщиков

Около 30 болельщиков задержали московские милиционеры на матче Кубка УЕФА между командами ЦСКА и «Депортиво» на стадионе «Лужники» за различные правонарушения, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на представителя управления информации ГУВД города. «Двадцать восемь болельщиков задержаны за правонарушения на стадионе «Лужники» во время матча между командами ЦСКА (Москва) - Депортиво (Ла Корунья). Большинство задержанных - молодые люди - находились в состоянии алкогольного опьянения. Из них 12 доставлены в медвытрезвители», – сказал собеседник агентства. Представитель ГУВД отметил, что серьезных нарушений правопорядка не зафиксировано. На матче присутствовало почти 14 тысяч болельщиков. Безопасность на спортивном мероприятии и около стадиона обеспечивали 2,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Серьезных происшествий не отмечено.