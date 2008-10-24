Итальянцы предлагают дисквалифицировать велогонщиков пожизненно

Итальянская ассоциация профессиональных велогонщиков просит ввести пожизненную дисквалификацию для спортсменов, попавшихся на допинге, сообщает ИТАР-ТАСС. Она обратилась с письмом к президенту Международного союза велосипедистов (UCI) Патрику Маккуэйду с просьбой разрешить дисквалифицировать употреблявших запрещенные препараты пожизненно. «UCI объявил о возможном росте срока дисквалификаций до четырех лет, – говорится в тексте письма, – Но мы, как ассоциация, в которой состоят более чем 250 гонщиков, считаем, что подобная мера недостаточна для борьбы с допингом. Ситуация в велоспорте настолько серьезна, что только крайние меры смогут восстановить доверие к нашему виду спорта». Патрик Маккуэд ответил, что пожизненное отстранение от велоспорта могло бы оказаться действенным, но подобная мера противоречит правилам ВАДА