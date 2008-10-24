Лаудруп: Я очень рад за успехи Гвардиолы в «Барселоне»

В интервью Catalunya Ràdio главный тренер московского "Спартака" Микаэль Лаудруп оценил работу своего бывшего одноклубника по "Барселоне" Хосепа Гвардиолы в качестве наставника каталонской команды. "После нелёгкого старта критики заговорили об отсутствии у Гвардиолы опыта работы, однако сейчас результаты говорят сами за себя. Я очень рад за Пепа, так как на его примере можно убедиться, что для достижения успеха необязательно иметь 10-15-летний опыт работы с ведущими клубами", — отметил датчанин. "Ещё будучи игроком, Гвардиола умело руководил действиями партнёров. В частности, он постоянно требовал от меня отдать ему мяч", — со смехом добавил Лаудруп.