Митрофанов: Продажу Аршавина сорвал его агент

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал роль футбольного агента Дениса Лахтера на трансферном рынке и оценил возможность Андрея Аршавина перейти в другой клуб. «Денис Лахтер — это человек с сомнительной репутацией в футбольном мире. Поэтому то, что он говорит по поводу трансферных перспектив игроков, нельзя воспринимать всерьез», – приводит слова Митрофанова «Газета.Ru» со ссылкой на fontanka.ru. – Что касается «Зенита», то мы с ним никаких переговоров вести не будем. Это принципиальная позиция «Зенита»: мы ведем переговоры о продаже или покупке игроков только напрямую с клубами и в посредниках не нуждаемся. Квалификация господина Лахтера вызывает у нас большие сомнения, и именно его стратегия поведения сорвала переговоры по продаже Андрея в летний период. Аршавин вправе избирать любого представителя для защиты своих личных интересов и обсуждения условий личного контракта с новым клубом. И это же касается всех игроков. Но «Зенит» готов вести переговоры только с клубами напрямую и никак иначе».