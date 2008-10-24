Футбол. Тренера сборной дисквалифицировали за ругань

Тренер сборной Австралии Пим Вербек дисквалифицирован на три матча квалификационного турнира Кубка Азии 2011 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на goal.com. Это решение приняла Азиатская футбольная Конфедерация на своем заседании, которое состоялось в пятницу. Инцидент, из-за которого на Вербека и было наложено взыскание, произошел в Индонезии на Кубке Азии летом 2007 года. Тогда Вербек, тренировавший сборную Южной Кореи, в матче за третье место против команды Японии обругал арбитра из ОАЭ за две желтые карточки, которые тот показал одному из корейских футболистов. После завершения Кубка Азии 2007 года Пим покинул свой пост и возглавил сборную Австралии. Теперь голландский специалист не сможет присутствовать на матчах австралийцев против сборных Кувейта, Индонезии и Омана.