Кубок Первого канала прекратит свое существование

Международный футбольный турнир Кубок Первого канала, который традиционно проходит в Израиле в январское межсезонье, в 2009-м году по ряду причин может не состояться. Организаторы соревнований столкнулись с серьезными проблемами, в том числе и финансового плана. "Сейчас пока неясно, состоится израильский турнир в этом году или нет, - цитирует главу фонда "Национальная академия футбола" Сергея Капкова газета «Советский спорт». - Но причины вовсе не в мировом кризисе. У нас возникли проблемы с участниками, нет ясности, наберется ли нужное число команд. В частности, есть проблемы с украинскими клубами". В Кубке Первого канала 2009 года планировали принять участие восемь клубов – четыре российских ("Зенит", "Спартак", ЦСКА, "Динамо") и четыре украинских ("Динамо" (Киев), "Шахтер", "Днепр", "Металлист"). По словам Капкова, кто-то сейчас оказался в тяжелой политической ситуации, у кого-то экономические трудности, а у кого-то - чисто футбольные. Кроме того, в прошлом году спонсором Кубка Первого канала была компания "Союз-Виктан", которая покрывала значительную часть бюджета. Теперь этого спонсора у турнира нет. Глава патронируемой Романом Абрамовичем "Национальной академии футбола" заявил, что турнир может взять паузу в несколько лет, пока все его участники не решат свом проблемы. "Изначально, когда мы этот турнир задумывали, то хотели сделать его коммерческим - самоокупающимся и долговечным, - напомнил Капков. - Так, может быть, если сейчас не самое благоприятное время, стоит его на год-другой заморозить, подождать, пока все его участники вернутся в нормальное состояние?"