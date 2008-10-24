«Женщиной года Glamour 2008» названа Елена Исинбаева

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева была названа "Женщиной года Glamour 2008", - сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на "Лёгкая атлетика России". Церемония вручения была проведена журналом Glamour совместно с Escada Incredible Me. Мероприятие прошло в отеле "Mетрополь" в Москве. Елена, по итогам голосования, которое проходило в 14-ти номинациях, оказалась в компании очень известных и популярных женщин в России. В частности среди лауреатов были: певица Максим, киноактриса Елизавета Боярская, телеведущая Вера Брежнева, теннисистка Елена Дементьева.