Гандбол. Оглашен состав женской сборной России на ЧМ-2008

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Евгением Трефиловым в пятницу 24 октября объявил предварительный состав национальной команды, которая со 2 по 14 декабря стартует на Чемпионате Европы в Македонии, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт "Союза гандболистов России". В предварительный список вошли: 1. Близнова Ирина (Тольятти) 2. Веткова Екатерина (Звенигород) 3. Виноградова Анна (Тольятти) 4. Вяхирева Полина (Звенигород) 5. Габисова Галина (Ростов-на-Дону) 6. Давыденко Екатерина (Тольятти) 7. Дмитриева Елена (Звенигород) 8. Жилинскайте Виктория (Тольятти) 9. Каверина-Петрова Майя (Ростов-на-Дону) 10. Королева Оксана (Звенигород) 11. Кочетова Анна (Волгоград) 12. Кранных Александра (Звенигород) 13. Крутова Ирина (Звенигород) 14. Курбанова Наталья (Тольятти) 15. Левина Ольга (Волгоград) 16. Макеева Ксения (Волгоград) 17. Муравьева Надежда (Тольятти) 18. Поленова Елена (Звенигород) 19. Полторацкая Ирина (Звенигород) 20. Постнова Людмила (Тольятти) 21. Седойкина Анна (Волгоград) 22. Суслина Инна (Звенигород) 23. Сытникова Александра (Ростов-на-Дону) 24. Турей Эмилия (Дания) 25. Ускова Яна (Ростов-на-Дону) 26. Хмырова Татьяна (Волгоград) 27. Черноиваненко Ольга (Тольятти) 28. Ярцева Марина (Ростов-на-Дону)