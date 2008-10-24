Адвокат: Тактика «Зенита» в этом сезоне дает крен

Главный тренер «Зенита» Дик Адвокат отметил, что его команда, много атакуя, не всегда успевает возвращаться в оборону. «Тактика команды в этом сезоне дает крен в сторону атаки. Из-за этого остаются свободные зоны в тот момент, когда надо возвращаться в оборону. Крайние защитники тоже нацелены на атакующие действия, и не всегда оборона справляется с контратаками. Мы приобрели только Данни, он игрок атакующий и в обороне отрабатывает редко», – сказал Адвокат. Рассуждая о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России с «Томью», Адвокат предположил, что «Томи» нужны очки, поэтому она будет атаковать. По его словам, в матче с «Томью» могут быть внесены серьезные изменения в состав команды. В Томск из-за дисквалификации не полетит Анатолий Тимощук, его место займет Игорь Денисов. Ивица Крижанац и Роман Широков останутся в центре защиты. Возможно, на поле выпустят Ким Дон Чжина, а Радек Ширл будет смещен в полузащиту, сообщает СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на «Фонтанку.ру».