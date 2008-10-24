Президент украинского футбольного клуба признался в подкупе судей

Президент ПФК "Десна-Партнер" (Чернигов) Алексей Савченко заявил, что благодаря подкупу судей в прошедшем чемпионате среди команд Первой лиги его команда заняла 4-е место. Сенсационное заявление господин Савченко сделал во время пресс-конференции о назначении нового генерального директора клуба Владимира Сулима. "Играла не "Десна", а играли мои "бабки" и амбиции. Каждая игра мне стоила от 5 до 15 тысяч долларов. Я могу пофамильно назвать судей, которые брали деньги и людей, которые их им давали. Когда я престал им платить, то изменился и спортивный результат", - заявил господин Савченко, передает «Украина криминальная». На вопрос о неудачном выступлении клуба в нынешнем сезоне босс "Десны" сказал, что причина неудач заключается в том, что с начала чемпионата 2008/09 он отказался платить за нужный результат. Отметим, что Сейчас "Десна" с 10-ю очками в активе занимает 16-е место в Первой лиге.