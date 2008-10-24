Марафонщицу дисквалифицировали за допинг

Австрийская марафонщица Сюзанн Пумпер дисквалифицирована на два года за применение допинга. Пумпер уличена в использовании эритропоэтина (EPO). Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на немецкое агентство DPA. Положительный результат на содержание допинга дали две пробы, взятые у бегуньи весной 2008 года. 38-летняя спортсменка прошла допинг-тесты 9 марта в Вене и 14 апреля в Линце. Бегунья заявила, что не использовала запрещенные препараты, однако австрийское Национальное антидопинговое агентство (NADA) не приняло во внимание аргументы Пумпер. В настоящее время стандартный срок дисквалификации за допинговые нарушения составляет два года. Ожидается, что с 2009 года он может быть увеличен вдвое.