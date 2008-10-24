УЕФА показал визуальное оформление финала Лиги чемпионов

Европейский футбольный союз представил публике визуальное оформление финала Лиги чемпионов-2008/09, в котором сочетаются современный трофей и античный символ победы лавровый венок. Эти венки венчали головы императоров, прокатывавшихся по улицам древнего Рима на ведомых белыми лошадями колесницах, и потому занимают особое место в истории города. В дизайне используются также архитектурные элементы знаменитого римского Колизея. Всё вместе это отображает богатую историю города, его архитектурное наследие и особую страсть к футболу. Визуальная концепция будет использоваться в рекламных материалах, размещаться на билетах, в также баннерах в интернете. Она также будет разослана всем официальным спонсорам Лиги чемпионов для использования в рекламных публикациях и акциях, приуроченных к финалу турнира, который состоится 27 мая 2009 года на стадионе "Олимпико", сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт УЕФА.