Адвокат: На позиции Тимощука будет играть Денисов

Главный тренер "Зенита" Дик Адвокат рассказал, что на позиции дисквалифицированного Анатолия Тимощука в матче 26-го тура чемпионата России с "Томью" сыграет Игорь Денисов. "Думаю, на этой позиции сыграет Денисов. Он хорошо играет в этом году. Левого защитника может сыграть Дон Джин, тогда в средней линии сыграет Радек Ширл. В середине обороны будут играть Широков и Крыжанац", — приводит слова голландского специалиста Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт "Зенита". Адвокат считает, что в матче с "Зенитом" "Томь" не будет отсиживаться в обороне. "Нам может помочь то, что "Томь" постарается набрать очки в этом матче, будет много атаковать, и не будет закрываться. И мы, и они хотим выиграть. Если мы хотим играть в Лиге чемпионов на следующий сезон, необходимо попадать в тройку, в чемпионате России. Соответственно нам нужно побеждать и в Томске, и в остальных играх", — отметил тренер.