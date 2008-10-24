Чахкиев: В бою с Кличко Поветкин должен быть агрессором

Российский боксёр Роман Чахкиев, олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг, считает, что его соотечественнику Александру Поветкину необходимо выступать в роли агрессора в поединке против чемпиона мира по версиям IBF/IBO/WBO в супертяжёлом весе украинца Владимира Кличко. Напомним, что поединок Кличко — Поветкин состоится 13 декабря в Мангейме (Германия). "Мне кажется, первое, что должен сделать Поветкин – избежать ошибок Султана Ибрагимова. Я думаю, Саша и сам лучше меня это понимает. И не бегать от Владимира на дальней дистанции, а наоборот, выбрать позицию "Агрессора". Всё время в наступлении. При этом не бросаться необдуманно, а выверенно идти, постоянно поддавливая соперника. Как мы знаем, та тактика, которую выбрал Султан, не принесла своих плодов. Поэтому надо менять рисунок. И выбирать другую стратегию: не давать простора для Кличко, не давать ему думать в ринге. А самому проявлять инициативу, "зажать в тиски", — написал Чахкиев в своём блоге, передает Чемпионат.ру.