Хоккей. Кваша: Если надо – будем драться

Нападающий Олег Кваша, перешедший в этом сезоне из "Витязя" в "Трактор", поделился своими впечатлениями от игры в своём новом клубе. "Ребята нормально приняли меня в команде, никаких трений не возникло. А что касается игры, то, как говорится, лёд скользкий, шайба круглая. Надо выходить и делать свою работу. Независимо от ситуации, где ты, в каком городе, в какой команде находишься. Есть определённые обязательства, которые, в первую очередь, должен выполнять. В атакующий хоккей всегда приятнее играть, чем, грубо говоря, стоять впятером на синей линии, взявшись за руки, ожидая соперника. Любому игроку хочется побегать, потолкаться, потому что это дает определённый заряд, определённые эмоции. Что касается драк, то я к этому спокойно отношусь. Если надо драться - будем драться. Я никогда никаких проблем с этим не имел", — рассказал нападающий "Трактора". Семья также очень поддерживает Олега, уже опытного "гренадёра", отыгравшего девять сезонов в НХЛ. "С того момента, как мы познакомились с Викторией, она практически не пропускает мои матчи. Так и в Америке было, она ходила на хоккей и Викторию водила. Можно сказать, семейная традиция. Помню, дочка на одном из матчей закричала "Папа, давай!" Трибуна заинтересовалась: кто папа? Сказали, кто папа, и вся трибуна в течение встречи кричала: "Папа, давай!" — добавил Кваша, передает Чемпионат.ру.