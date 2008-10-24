Яна Клочкова и Денис Силантьев завершили спортивную карьеру

Прославленные украинские пловцы Яна Клочкова и Денис Силантьев приняли решение завершить спортивную карьеру, Об этом сегодня уведомил вице-президент федерации плавания Украины Андрей Власков. После чего он сказал: «Первые роли в национальной сборной из плавания федерация планирует привлечь из ближайшего резерва». Напомним, что заслуженный мастер спорта Яна Клочкова четырежды побеждала на Олимпийских играх. Она многократная чемпионка страны, мира и Европы. Четыре года назад удостоена звания «Герой Украины». Заслуженный мастер спорта Денис Силантьев имеет в своем послужном списке серебряную медаль Олимпиады в Сиднее. Четырехкратный победитель Кубка мира. Чемпион мира и Европы. К слову, Денис Силантьев сейчас работает над подготовкой уникального турнира по плаванию, который пройдет в Запорожье 7-8 ноября, сообщает корреспондент «СПОРТглавреда». Турнир на Кубок Дениса Силантьева «Мистер Баттерфляй» соберет звезд плавания со всего мира.