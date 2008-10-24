«Шахтер» больше озабочен не финансовым, а игровым кризисом

Как сообщил корреспонденту «Газеты.Ru» пресс-атташе донецкого «Шахтера» Руслан Мармазов, мировой финансовый кризис никоим образом не скажется на завершении строительства клубного стадиона. «Согласно планам стадион должен быть сдан летом 2009 года. Пока никаких изменений в графике работ нет, и вряд ли будут. Вообще нас сейчас больше беспокоит не финансовый, а игровой кризис. Команда не самым лучшим образом начала сезон («Шахтер» в 11 матчах сумел набрать всего 15 очков – прим. «Газета.Ru»), и вот с этим-то кризисом мы и будем бороться», – заявил Мармазов.