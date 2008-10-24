На пост президента «Реала» метит экс-премьер министра Испании

Бывший премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар нацелился на пост президента мадридского футбольного клуба "Реал". Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на агентство DPA и каталонские СМИ. Аснар возглавлял испанское правительство с 1996 по 2004 годы. Бывший политик никогда не скрывал, что является болельщиком мадридского клуба. Аснар стал платить членские взносы в мадридском клубе после ухода из политики в 2004 году. По правилам "Реала", пост президента может получить только человек, который платил членские взносы в течение 10 лет подряд. Президентский срок нынешнего главы "Реала" Рамона Кальдерона заканчивается в июле 2010 года. Однако кандидаты на должность президента объявляют о намерении вступить в борьбу уже сейчас. Еще одним возможным кандидатом на пост президента "Реала" считается Флорентино Перес, который возглавлял мадридский клуб с 2000 по 2006 годы. Во времена Переса "Реал" приобрел ряд звезд мирового футбола - Луиша Фигу, Зинедина Зидана, Роналдо и Дэвида Бекхэма.