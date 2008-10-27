Чемпионат Украины. Результаты матчей

Состоялись матчи Чемпионата Украины. Их результаты: «Арсенал» – «Ворскла» – 0:0 «Арсенал»: Рева, Мандзюк, Хомин, Литовченко, Симоненко, Распопов, Кузнецов (Бито, 66), Закарлюка (Заваров, 83), Старгородский, Жоземар (Олейник, 77), Лысенко. «Ворскла»: Долганский, Далкку, Красноперов, Ярмаш, Маркоски, Кравченко, Медведев, Есин (Чичиков, 46), Цурри (Деспотовски, 37), Сачко (Янузи, 88), Главина. Предупреждения: Лысенко (58) – Ярмаш (48), Красноперов (91). «Заря» – ФК «Львов» – 1:1 «Заря»: Тлумак (Комарицкий, 46), Храмцов, Омоко, Джихани, Каменюка, Жуниор, Райчевич, Гомес (Скоба, 46), Шевчук, Колесниченко (Бага, 78), Диденко. ФК «Львов»: Марущак, Ващук, Жданов, Кицута, Романюк (Гальчук, 71), Панас, Баранец Б. (Радь, 53), Баранец Г., Федорчук, Гордиенко (Полтавец, 95), Худзик. Голы: Шевчук (96) - Баранец Г. (44). Предупреждение: Омоко (69) - Баранец Б. (1), Кицута (80). Удаление: Марущак (51, фол последней надежды). «Карпаты» – «Металлург» З – 0:0 «Карпаты»: Романенко, Федорив, Милошевич, Ощипко, Пшеничных, Годвин, Кобин, Кожанов (Кополовец, 71), Худобяк, Гурули (Зенев, 84), Кузнецов (Фещук, 69). «Металлург» З: Жук, Челядинский, Невмывака, Тигорев, Кривцов (Вернидуб, 46), Аржанов, Степаненко, Годин (Лазарович, 78), Опанасенко (Писоцкий, 70), Алозие, Силюк. Предупреждение: Кривцов (11), Аржанов (29) «Таврия» – «Динамо» – 1:3 «Таврия»: Бандура, Хайдучек, Голайдо, Ференчак, Любенович, Зборовский (Маркович, 79), Йокшас, Идахор, Гоменюк, Ковпак (Гигиадзе, 61), Артеменко (Бурдули, 71). «Динамо»: Богуш, Эль Каддури, Несмачный, Романчук (Бетао, 46), Диакате, Асатиани, Еременко, Вукоевич, Нинкович (Морозюк, 46), Милевский, Бангура (Гиоане, 85). Голы: Идахор (64) – Бангура (7), Милевский (54), Милевский (86). Предупреждения: Любенович (33), Хайдучек (77) – Эль Каддури (21), Диакате (35). На 7-й минуте Бангура и 82-й минуте Милевский не реализовали пенальти (вратарь) «Кривбасс» – «Ильичевец» – 0:0 «Кривбасс»: Боровик, Сердюк, Грановский, Ковальчук, Пашаев П., Бартулович (Опря, 82), Булку (Шепетовский, 46), Максимов, Мелащенко, Балабанов (Мотуз, 69), Костышин. «Ильичевец»: Глущенко, Мельник, Савин, Чучман, Соляник, Ярошенко, Ксенз, Кирильчик, Оберемко, Кривошеенко (Кашевский, 91), Лима (Иващенко, 65). Предупреждения: Сердюк (89) - Мельник (42). «Черноморец» – «Днепр» – 1:1 Голы: Косырин, 14 – Воробей, 7 «Черноморец»: Ширяев, Нижегородов, Шандрук, Гришко, Хименес, Корнев, Васкес, Белецкий, Левига, Мельо (Вити, 87), Косырин «Днепр»: Старцев, Денисов, Русол, Лисицкий, Пашаев, Калиниченко (Холек, 55), Давидсон, Назаренко, Ротань, Лепа, Воробей (Коноплянка, 61) Предупреждения: Мельо, 65, Корнев, 77, Васкес, 85 - Давидсон, 89. ФК «Харьков» – «Шахтер» – 0:0 ФК «Харьков»: Стойко, Комарницкий, Чеберячко, Сучков (Городов, 93), Иванов, Платон (Рибейро, 71), Панковец, Козориз, Касьянов, Милько, Гунчак. «Шахтер»: Пятов, Срна, Чигринский, Езерский, Шевчук, Дуляй, Левандовски (Селезнев, 61), Фернандиньо, Жадсон (Виллиан, 67), Брандау, Морено (Гладкий, 74). Предупреждения: Иванов (16), Гунчак (39), Стойко (68) – Дуляй (22), Фернандиньо (58), Брандау (60), Чигринский (70). Удаление: Брандау (88, умышленныйудар соперника локтем). «Металлург» Д – «Металлист» – 0:2 «Металлург» Д: Дишленкович, Березовчук, Боавентура, Сержио, Чечер, Димитров, Зотов, Макридис (Фабиньо, 89), Фернандеш, Кингсли, Сытник (Шищенко, 46). «Металлист»: Горяинов, Бордиян, Ганчаржик, Майдана, Папа Гуйе, Валяев, Девич (Конюшенко, 76), Рыкун (Тришович, 62), Слюсар, Эдмар, Коэльо (Бабич, 91). Голы: Тришович (85), Конюшенко (88). Предупреждения: Чечер (78) – Валяев (54).