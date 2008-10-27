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Защитник «Каролины» выбыл на месяц
27 октября 2008, 08:50
Защитник «Каролины» Йони Питканен перенес операцию на мениске в связи с чем выбыл на месяц.
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