Фритц продлил контракт с «Вердером»

Защитник сборной Германии Клеменс Фритц продлил истекающее соглашение с «Вердером» до лета 2012 года, сообщает «Газета.Ru». 27-летний Фритц приехал в Бремен в 2006 году из «Байера» и с тех пор провел в бундеслиге 63 матча. «Он является очень важным для нас игроком, который, кстати, попал в национальную команду как раз из нашего клуба», – отметил спортивный директор «Вердера» Клаус Аллофс. – Он важен для нас не только на поле, но и за его пределами». Экс-игрок «Карлсруэ», который может действовать как в полузащите, так и в линии обороны, добавил: «Я приехал сюда завоевывать титулы. И, хотя этого пока не произошло, считаю, что «Вердер» является самым подходящим для этого клубом».