Международный футбол вернулся в Палестину

Палестинская сборная по футболу впервые в своей истории провела международный матч на родном поле – только что построенном стадионе на Западном берегу реки Иордан. Товарищеская встреча с командой Иордании завершилась с ничейным результатом 1:1. Местом ее проведения стал стадион в городе Раме, который был возведен на деньги ФИФА и стал первой на палестинских территориях футбольной площадкой, соответствующей мировым стандартам. Из-за отсутствия инфраструктуры и нестабильной политической ситуации палестинская сборная все 10 лет членства в ФИФА была вынуждена проводить домашние матчи в Иордании, Египте или Катаре, сообщает Eurosport.