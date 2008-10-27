В бундеслиге новый лидер

Новичок бундеслиги «Хоффенхайм» в 9-м туре первенства Германии со счетом 3:0 разгромил на своем поле «Гамбург» и возглавил турнирную таблицу, сообщает «Советский спорт». - С возможностью, что таблицу возглавит «Хоффенхайм» не считался никто, – признал в послематчевом комментарии председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. – Эта команда – открытие сезона. И в самом деле, ну кто бы мог подумать, что деревенский клуб, о существовании которого пару лет назад мало кому и слышать–то доводилось, не только доберется до высшего эшелона, но и начнет громить там фаворитов один за другим. Да, команда у тренера Ральфа Рангника и впрямь вышла на загляденье: молодая, честолюбивая, жадная до голов. И видно сразу: эти ребята любят играть в футбол. И умеют. И дело тут даже не в том, что обыграли одного из претендентов на чемпионство. И не в не оставляющем места сомнениям счете 3:0. А в том, как это было проделано, с какой легкостью, с каким непринужденным изяществом, в полном смысле слова играючи удалось новичку разобраться с матерыми старожилами бундеслиги. Не дали опомниться «Гамбургу», раскачаться, прижали с первых же секунд. Да так, что тем и выбраться со своей половины почти не удавалось. И уже к 7-й минуте открыли счет: Эдуарду сделал передачу поджидавшему на входе в штрафную Обаси, нигериец технично принял мяч, крутанулся вокруг пытавшегося помешать ему Бенджамина и забил в ближний угол. Через несколько минут Обаси в подкате отобрал мяч в центре поля у Яролима и сразу же отдал передачу Салиховичу, который прошел вперед и в нужный момент сделал пас уже врывавшемуся в штрафную Ба. Голкиперу «Гамбурга» Росту удалось парировать удар, но мяч отскочил к Ибишевичу, и возглавляющему список лучших бомбардиров бундеслиги форварду не составило труда с пяти метров поразить ворота, забив свой 10-й в этом сезоне гол. На 35-й минуте Обаси, подхватив разыгранный при штрафном мяч, устремился к воротам, обошел вратаря и в третий раз поразил ворота «Гамбурга». А за пять минут до перерыва Салихович едва не довел счет забитых гостям голов до четырех: после пробитого им с 28 метров штрафного мяч угодил в штангу. А что же «Гамбург»? Один-единственный эпизод у ворот противника, даже не удар – попытка Петрича, заблокированная защитником на 6-й минуте, и это – за весь первый тайм. Лишь после перерыва несколько сбавивший обороты «Хоффенхайм» позволил «Гамбургу» создать голевой момент – другой. Троховски и Петрич попытали счастья ударами издали. А в возникшей при розыгрыше углового неразберихе защитнику «Гамбурга» Райнхардту удалось пробить по воротам, но голкипер «Хоффенхайма» оказался на высоте. Вот, пожалуй, и все. Настоящей остроты в атаках хозяев не было, гости же в свою очередь получили возможность провести несколько контратак. Так что вторая половина встречи в целом прошла на равных. А учитывая то, что «Хоффенхайм» свою задачу выполнил уже к перерыву и мог позволить себе не тратить сил понапрасну, то и второй тайм, пожалуй, остался за ними. - Команда сыграла один к одному так, как я и требовал, - сказал гордый за своих подопечных Ральф Рангник. - Практически все футболисты выступают в команде уже больше года, что хорошо для парней, мы произвели изменения лишь на одной-двух позициях. Все знают, что им нужно делать. - Нам надо как можно скорее забыть эту игру, - тренер «Гамбурга» Мартин Йол был на этот раз предельно лаконичен. Конечно, загадывать после всего девяти туров еще слишком рано. Сможет ли «Хоффенхайм» показывать такую игру и дальше, ответит только время. Но одно после этого матча стало ясно окончательно: обычная для новичков цель - закрепиться, утвердить за собой место в лиге, перед этой командой уже не стоит. Нет уж, берите выше...